Казалось, когда все уже опустили руки, Анастасия неожиданно пошла на поправку. Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы.

с чего всё началось

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии. «Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — рассказала журналистам «Московского комсомольца» близкая подруга Заворотнюк.

Политика Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Политика В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.

Политика Путин назначил нового заместителя главы МИД России 10 сентября Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД России, на его место был назначен Евгений Иванов.

Происшествия Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Общество В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Футбол Защитник «Спартака» Илья Кутепов может перейти в «Краснодар» «Краснодар» оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро, пишет РИА ФАН. Илья Кутепов выступает за «Спартак» с лета 2012 года.

Спорт Российские гимнастки выиграли командный турнир на чемпионате мира Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Здоровье В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

Культура В России создали «Культурный норматив» для школьников Smells like teen spirit Программа "Культурный норматив" стартует уже в октябре в 11 пилотных регионах России (Республиках Татарстан, Коми, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской, Ульяновской и Белгородской областях).

Авто В России сертифицирован большой кроссовер GAC GS8 Российская премьера паркетника GAC GS8 состоялась год назад на Московском автосалоне, а теперь он официально допущен на рынок: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Авто Представили обновленный кроссовер Honda CR-V Компания Honda официально представила обновленный кроссовер Honda CR-V 2020-го модельного года.

Здоровье Кровь американки стала синей после приема обезболивающего Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Технологии Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.

Гаджеты Представлен Huawei Mate 30 Pro: смартфон без приложений от Google Сегодня компания Huawei представила смартфон Mate 30 Pro. Устройство получило 6,53-дюймовый OLED-дисплей и поддержку Full HD+.