Шоу-бизнес
ФАНПиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии. «Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — рассказала журналистам «Московского комсомольца» близкая подруга Заворотнюк.
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с чего всё началось
Казалось, когда все уже опустили руки, Анастасия неожиданно пошла на поправку. Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы.Московский Комсомолецвчера в 14:43
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