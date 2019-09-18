Шоу-бизнес

ФАНФАНПиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии. «Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — рассказала журналистам «Московского комсомольца» близкая подруга Заворотнюк.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Директор рассказала о выходе Заворотнюк из комы: «Врачи обнадежили»

Казалось, когда все уже опустили руки, Анастасия неожиданно пошла на поправку. Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы.
Московский Комсомолецвчера в 14:43

Подробнее о событии

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

РИА Новости02:01

«Настя вышла из комы»: директор Заворотнюк рассказала о ее состоянии

StarHit.ru02:00

Директор рассказала о выходе Заворотнюк из комы: «Врачи обнадежили»

Московский Комсомолецвчера в 14:43

СМИ узнали о шансах Заворотнюк на выздоровление

URA.Ruвчера в 16:17

СМИ: Директор Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Телеканал 360°вчера в 15:17

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк рассказала об обнадеживающем состоянии актрисы

Народные новостивчера в 15:14

Подруга Заворотнюк сообщила о резком улучшении здоровья актрисы

Телепрограммавчера в 22:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:14, Вашингтон
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.
РИА Новости 09:14
Политика

Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

РБК 09:33
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб

Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Политика

Путин назначил нового заместителя главы МИД России

10 сентября Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД России, на его место был назначен Евгений Иванов.
RT на русском 09:57
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Здоровье

Наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям

Волгоградская правда вчера в 22:18
Кино

Вышел первый трейлер фильма о Михаиле Калашникове

ТАСС 09:00
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на атаку саудовских нефтяных предприятий.
Международная жизнь 09:31
Футбол

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может перейти в «Краснодар»

«Краснодар» оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро, пишет РИА ФАН. Илья Кутепов выступает за «Спартак» с лета 2012 года.
Кубанские новости вчера в 12:40
Спорт

Российские гимнастки выиграли командный турнир на чемпионате мира

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.
Вечерняя Москва 09:36
Армия и оружие

В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»

Известия 16 сентября в 23:26
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Здоровье

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Шоу-бизнес

Алибасов призвал оставить в покое родных Заворотнюк

Слово и Дело 06:12
Культура

В России создали «Культурный норматив» для школьников

Smells like teen spirit Программа "Культурный норматив" стартует уже в октябре в 11 пилотных регионах России (Республиках Татарстан, Коми, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской, Ульяновской и Белгородской областях).
Татьянин день вчера в 04:00
Авто

В России сертифицирован большой кроссовер GAC GS8

Российская премьера паркетника GAC GS8 состоялась год назад на Московском автосалоне, а теперь он официально допущен на рынок: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Авторевю 05:17
Авто

Представили обновленный кроссовер Honda CR-V

Компания Honda официально представила обновленный кроссовер Honda CR-V 2020-го модельного года.
Новые автомобили 00:41
Здоровье

Кровь американки стала синей после приема обезболивающего

Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Известия 10:28
Кино

Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

Интерфакс 09:59
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости вчера в 09:31
Гаджеты

Представлен Huawei Mate 30 Pro: смартфон без приложений от Google

Сегодня компания Huawei представила смартфон Mate 30 Pro. Устройство получило 6,53-дюймовый OLED-дисплей и поддержку Full HD+.
The GEEK 10:37
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Политика

Трамп: через мексиканскую стену не смогли перелезть даже скалолазы

Вести.Ru 08:25
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное