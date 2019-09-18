Шоу-бизнес
Газета.RuПиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
Актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора артистки Марину Потапову. По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
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с чего всё началось
Казалось, когда все уже опустили руки, Анастасия неожиданно пошла на поправку. Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы.Московский Комсомолецвчера в 14:43
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