Шоу-бизнес
Газета.RuПиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
Актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора артистки Марину Потапову. По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Казалось, когда все уже опустили руки, Анастасия неожиданно пошла на поправку. Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы.Московский Комсомолецвчера в 14:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Директор рассказала о выходе Заворотнюк из комы: «Врачи обнадежили»
Московский Комсомолецвчера в 14:43
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:06, Вашингтон
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
РИА Новости 04:35
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес
Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Происшествия
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Общество
В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа
В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
REGNUM 04:48
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН вчера в 12:30
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Авто
Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива
Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Газета.Ru 02:54
Экономика
Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей
Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском 04:35
Армия и оружие
Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
«Россия разрешила сирийским военным привести С-300 в полную боевую готовность и атаковать израильские самолеты в случае малейшей угрозы», — приводит издание слова источника.
Lenta.ru 03:02
Общество
Руководители воронежских вузов попали в рейтинг худших ректоров РФ
В список ректоров-диссероделов в области технических наук попал Игорь Львович, руководитель Воронежского института высоких технологий (ВИВТ).
Страницы Воронежской культуры 04:50
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Здоровье
На Ставрополье создадут систему фиксации инцидентов с хамством медиков
Этика и вежливость врачей в лечебных учреждениях городов и районов Ставрополья стала одной из главных тем обсуждения на еженедельном заседании под председательством губернатора края Владимира Владимирова.
Городской ревизор 02:22
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Политика
Покупать земли на Украине смогут только граждане страны
Покупать земли сельхозназначения на Украине смогут только украинские граждане.
BFM.ru 04:27
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов в преддверии боя
Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который будет проходить 2 ноября.
Нева Спорт 04:34
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском вчера в 08:56
Космос
Ракета «Союз-СТ» отправится в космос с космодрома Куру в декабре
Rusargument 16 сентября в 07:56
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
VSE42.RU вчера в 23:52
Политика
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
Российская газета 04:43
Политика
Рогозин объяснил, почему США покупают ракетные двигатели у России
США выбрали и продолжают покупать у России ракетные двигатели, потому что те являются лучшим предложением по соотношению цена-качество, заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 03:48
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета вчера в 08:13