Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Пицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

Политика Путин заявил о необходимости закрепить особый статус Донбасса Необходимо внести изменения в Конституцию, закрепляющие особый статус Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», состоявшемся в Париже, передает корреспондент РБК.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Политика Зеленский хочет вернуться к вопросу контроля границы с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ставил вопрос по восстановлению Киевом контроля над границей с РФ, рассчитывает вернуться к этому вопросу на следующей встрече через четыре месяца.

Происшествия Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого» По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Политика Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".

Авто АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Авто Объявлены российские цены на внедорожник GAC GS8 Китайский GAC начнет экспансию на российский рынок со среднеразмерного кроссовера GS8, который получил Одобрение типа транспортного средства ещё в середине сентября и теперь до 16 сентября 2022 года компания имеет право продавать модель на территории Таможенного союза.