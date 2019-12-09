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ЧемпионатЧемпионатПицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

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Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Пицци: «Цель „Бенфики“ — победа над „Зенитом“ и выход в плей-офф Лиги Европы»

Sport24.ru14:38

Пицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

Чемпионат14:56

Хавбек «Бенфики» выделил Дзюбу в составе «Зенита»

Спорт-Экспресс14:53

Пицци: «В „Зените“ выделю Дзюбу: здорово держит мяч и подыгрывает партнерам»

Sports.ru16:11

Футболист «Бенфики» Пицци рассказал о настрое команды на игру с «Зенитом»

ProstoProSport14:53
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
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Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

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Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
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Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился

Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
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АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM

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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
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Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»

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Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
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Объявлены российские цены на внедорожник GAC GS8

Китайский GAC начнет экспансию на российский рынок со среднеразмерного кроссовера GS8, который получил Одобрение типа транспортного средства ещё в середине сентября и теперь до 16 сентября 2022 года компания имеет право продавать модель на территории Таможенного союза.
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Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

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Турция вернет в Сирию миллион беженцев — Эрдоган

Власти Турции намерены репатриировать в Сирию миллион беженцев, 9 декабря передает агентство Reuters.
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
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