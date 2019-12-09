Лига чемпионов
ЧемпионатПицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош
Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Политика
Встреча «нормандской четверки» завершена
Встреча "нормандской четверки" в Париже, на которой обсуждалась ситуация на Донбассе завершена.
Политика
Путин заявил о необходимости закрепить особый статус Донбасса
Необходимо внести изменения в Конституцию, закрепляющие особый статус Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», состоявшемся в Париже, передает корреспондент РБК.
Наука
Старение человека происходит в 3 этапа: в 34 года, 60 и 78 лет
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Зеленский хочет вернуться к вопросу контроля границы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ставил вопрос по восстановлению Киевом контроля над границей с РФ, рассчитывает вернуться к этому вопросу на следующей встрече через четыре месяца.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Происшествия
Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»
По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план
Первоисточник публикует гороскоп на 10 декабря. ♈️ Овен Звезды обещают новые знакомства.
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Политика
У украинцев - беготня, в российской переговорной - спокойствие: Как готовили итоговый текст коммюнике
Члены российской делегации без суеты работали над текстом документа, чего не скажешь о представителях Украины: беготня с листочками.
Политика
Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился
Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Футбол
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»
«Барселона» опубликовала заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Авто
Объявлены российские цены на внедорожник GAC GS8
Китайский GAC начнет экспансию на российский рынок со среднеразмерного кроссовера GS8, который получил Одобрение типа транспортного средства ещё в середине сентября и теперь до 16 сентября 2022 года компания имеет право продавать модель на территории Таможенного союза.
Происшествия
Сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде водителя арестовали
Водитель автомобиля Виктор Пильганов, сбивший детей на тротуаре в Нижнем Новгороде, заключен под стражу.
Армия и оружие
Турция вернет в Сирию миллион беженцев — Эрдоган
Власти Турции намерены репатриировать в Сирию миллион беженцев, 9 декабря передает агентство Reuters.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Общество
Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине
Польский энергетический концерн PGNiG достиг договоренности с компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ERU), согласно которой компании будут совместно заниматься поиском и добычей углеводородов на Украине.