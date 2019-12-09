Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатПицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Пицци: «Цель „Бенфики“ — победа над „Зенитом“ и выход в плей-офф Лиги Европы»

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Пицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

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Хавбек «Бенфики» выделил Дзюбу в составе «Зенита»

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Футболист «Бенфики» Пицци рассказал о настрое команды на игру с «Зенитом»

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«Мы всегда должны выигрывать»: лидер «Бенфики» готов к поединку с «Зенитом»

Петербургский дневниквчера в 23:45

Пицци: Мы должны выигрывать всегда, нам нужно быть увереннее

Bookmaker-ratings.ru00:18
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«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

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Президент России Владимир Путин процитировал детское стихотворение, говоря о поставках газа Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
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По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 04:21
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
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ТАСС вчера в 14:38
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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