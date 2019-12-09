Лига чемпионов
ЧемпионатПицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош
Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Пицци: «Цель „Бенфики“ — победа над „Зенитом“ и выход в плей-офф Лиги Европы»
Sport24.ruвчера в 14:38
Футболист «Бенфики» Пицци рассказал о настрое команды на игру с «Зенитом»
ProstoProSportвчера в 14:53
«Мы всегда должны выигрывать»: лидер «Бенфики» готов к поединку с «Зенитом»
Петербургский дневниквчера в 23:45
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Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
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Путин ответил стишком на вопрос про газ для Украины
Президент России Владимир Путин процитировал детское стихотворение, говоря о поставках газа Украине.
Хоккей
Ничушкина не остановить: россиянин снова отличился за «Колорадо»
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Здоровье
Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске
На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы.
Политика
Нормандский саммит был прерван ради личной встречи Путина и Зеленского
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Мессенджер WhatsApp в 2020 году прекратит работать на миллионах устройств по всему миру, сообщает Daily Mail.
Политика
Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
Финансы
Евро может удивить экспертов в следующем году
Евро может удивить экспертов в следующем году, поднявшись быстрее, чем ожидалось.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Происшествия
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
Политика
Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Политика
Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
Футбол
«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в матче с «Вест Хэмом»
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King
ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Авто
Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел в продажу
Рестайлинговая версия кросс-универсала C-Trek отличается расширителями колесных арок, некрашеным пластиковым обвесом по периметру кузова, а также именными бамперами и видоизменённой радиаторной решеткой.
Общество
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Политика
Конгрессмены 10 декабря назовут обвинения против Трампа
Конгрессмены во вторник, 10 декабря, назовут обвинения в адрес лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
67-летняя Ирина Аллегрова шокировала публику смелым декольте
67-летняя певица выбрала эффектное длинное чёрное платье, расшитое пайетками.
Происшествия
В мэрии Владивостока сообщили об обысках
В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.