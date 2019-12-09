Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Пицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

Здоровье Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

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Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Общество ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин.

Авто Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел в продажу Рестайлинговая версия кросс-универсала C-Trek отличается расширителями колесных арок, некрашеным пластиковым обвесом по периметру кузова, а также именными бамперами и видоизменённой радиаторной решеткой.

Общество Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.

Политика Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.