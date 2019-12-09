Лига чемпионов
ЧемпионатПицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош
Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Пицци: «Цель „Бенфики“ — победа над „Зенитом“ и выход в плей-офф Лиги Европы»
Sport24.ruвчера в 14:38
Футболист «Бенфики» Пицци рассказал о настрое команды на игру с «Зенитом»
ProstoProSportвчера в 14:53
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