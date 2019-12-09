Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Пицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

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