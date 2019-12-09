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ЧемпионатЧемпионатПицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Пицци: «Цель „Бенфики“ — победа над „Зенитом“ и выход в плей-офф Лиги Европы»

Sport24.ruвчера в 14:38

Пицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

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Хавбек «Бенфики» выделил Дзюбу в составе «Зенита»

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Пицци: «В „Зените“ выделю Дзюбу: здорово держит мяч и подыгрывает партнерам»

Sports.ruвчера в 16:11

Футболист «Бенфики» Пицци рассказал о настрое команды на игру с «Зенитом»

ProstoProSportвчера в 14:53

Пицци: Дзюба здорово держит мяч и подыгрывает партнерам

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Хавбек «Бенфики» Пицци: в игре с «Зенитом» надо расслабиться и показать все, на что способны

Вести.Ru02:35
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
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Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

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Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев оценил предложение Минэкономразвития запретить взыскивать долги с ряда страховых пенсий россиян.
Газета.Ru вчера в 07:55
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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
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Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
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«Лаборатория Касперского» загрузит смартфоны

Компания тестирует корпоративное устройство «Лаборатория Касперского» начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах и планирует анонсировать защищенное устройство в конце 2020 года.
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Акция "Стража на Банковой", которую организовали националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко возле офиса президента Украины с целью "не допустить капитуляции" Владимира Зеленского на саммите "нормандского формата" в Париже, завершилась.
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Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
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Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
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Политика

Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
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Малышева назвала опасные советы при пищевых отравлениях

Ранее Малышева назвала самые бесполезные средства при лечении простуды, которые пользуются широкой популярностью у россиян.
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Политика

В Госдуме оценили итоги нормандского саммита

Результаты прошедшего в Париже саммита в "нормандском формате" превзошли ожидания, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.
Газета.Ru 01:24
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Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

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Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд

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Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
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Собственники квартир получат право на землю под домом

Поправки обязывают муниципалитеты оформлять границы земельных участков под жилыми домами перед изъятием квартир, чтобы исключить возможность занижения компенсаций.
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Экономика

На Среднем Урале бюджет региона приняли без обсуждения

Свердловское заксобрание приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов во втором и третьем чтении.
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В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газовому вопросу.
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СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области

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Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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