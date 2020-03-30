Пичугин попросил учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год, а Европейский суд по правам человека и комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему акт о помиловании. Пичугин уже дважды обращался к Владимиру Путину с соответствующим ходатайством.

с чего всё началось

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.

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