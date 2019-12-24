Общество

МР7.руМР7.руПичугина уволят с должности гендиректора «Ленфильма»

Министр культуры РФ Владимир Мединский решил уволить с должности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, передает ТАСС. Мединский сообщил журналистам, что решение уже принято. Кто займет вакантную должность, пока неизвестно.
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с чего всё началось

На студии «Ленфильм» сменится гендиректор

Пичугин возглавил студию в октябре 2012 года, когда председателем совета директоров «Ленфильма» стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В отставку гендиректора «Ленфильма» отправил обновленный совет директоров, следует из списка участников заседания, распространенного пресс-службой министерства.
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Гендиректора «Ленфильма» отправили в отставку на фоне затянувшихся финансовых проблем киностудии

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Коммерсантъ11:38

На студии «Ленфильм» сменится гендиректор

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Эдуард Пичугин
Продюсер
Генеральный директор «Киностудии Ленфильм» с 12 октября 2012 года. Президент Сообщества национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс».
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