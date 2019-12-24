Общество
МР7.руПичугина уволят с должности гендиректора «Ленфильма»
Министр культуры РФ Владимир Мединский решил уволить с должности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, передает ТАСС. Мединский сообщил журналистам, что решение уже принято. Кто займет вакантную должность, пока неизвестно.
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с чего всё началось
Пичугин возглавил студию в октябре 2012 года, когда председателем совета директоров «Ленфильма» стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В отставку гендиректора «Ленфильма» отправил обновленный совет директоров, следует из списка участников заседания, распространенного пресс-службой министерства.РБК10:35
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