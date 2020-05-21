Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог

Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса пройден

Доктор медицинских наук, вирусолог в эфире НСН объяснил, почему можно говорить, что пик эпидемии в России преодолен. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник выписали 9262 пациента, тогда как заболели 8764 человека.
Национальная служба новостей06:38

Подробнее о событии

Вирусолог прокомментировал снижение числа заболевших COVID-19 в России

Москва 2408:01

Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог

РИА Новости20:13

Вирусолог заявил, что Россия преодолела пик и плато по коронавирусу

РЕН ТВ09:47

Вирусолог не исключил, что РФ прошла плато и пик заболеваемости COVID-19

News.ru08:49

Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Известия22:18

Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса пройден

Национальная служба новостей06:38

«Пока все продолжается»: вирусологи предостерегли россиян

Рамблер04:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Здоровье

Мэр Краснодара пригрозил продлением карантина

Глава Краснодара Евгений Первышов 20 мая рассказал о планах по карантину. По его словам, все меньше горожан соблюдают его.
Блокнот Краснодар 09:02
311
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
133
Общество

Глава Сахалина предложил суду отправить в отставку мэра Охи

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил недоверие главе Охинского района Сергею Гусеву и направил в местный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий.
Российская газета 22:07
Армия и оружие

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
253
Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
446
Происшествия

Уголовное дело против директора новосибирского завода передали в суд

Отмечается, что обвинительное заключение утверждено, а уголовное дело передано в суд.
АиФ Новосибирск 22:46
Наука

В ЮАР обнаружили отравленный наконечник стрелы возрастом 60 тысяч лет

Planet Today 03:54
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
820
Общество

Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
62
Общество

Еще четыре случая коронавирусной инфекции выявлено в Республике Алтай

По данным на 20 мая, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у четырех человек в Республике Алтай.
Алтайская правда 22:03
21
Футбол

«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро

Bobsoccer 13:28
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
1,8K
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
1,8K
Игры

Serious Sam 4 выйдет на PC в августе

Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK 15:50
7
Технологии

Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга

Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
3
Общество

Власти протестируют варианты сокращения конфликтов с жителями из-за строек

Среди способов взаимодействия: информирование — тексты на официальных сайтах консультирование — интервью с жителями соучастие — предлагается форма соучаствующего проектирования партнерство — механизмы софинансирования проектов Стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около Театра драмы в Екатеринбурге началась 13 мая 2019 года.
Коммерсантъ 22:45
Игры

В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II

МонаВиста 13:35
56
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
15
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
347
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
77
Транспорт

«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов

"Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 21:11
15
Общество

Костромичи начали оформлять пособия на детей от 3 до 7 лет

Аурика Дроздник, директор Департамента по труду и социальной защите Костромской области: «Если ребенку на 1 января уже было 3 года или он родился 1 января три года назад, то выплата будет назначена с 1 января 2020 года, независимо от того, когда гражданин за ней обратится».
ГТРК Кострома 07:50
12
Кино

Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню

Газета DAILY 17:47
Политика

В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
9
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
270
Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
1,7K
Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Коммерсантъ вчера в 18:36
2
Общество

В Свердловской области выросло число летальных исходов от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки из-за коронавируса скончался еще один пациент.
АиФ Урал вчера в 04:02
180
Происшествия

В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:21
Политика

Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета

РИА Новости 16:18
194
Как работают Яндекс.Новости?
Главное