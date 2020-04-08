Заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Он спрогнозировал, когда в России произойдет пик заболевания. Максимальный подъем заболевания, по его словам, россиянам стоит ожидать в начале мая.

Пик коронавируса в России может произойти в начале мая

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