Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессПик коронавируса в России может произойти в начале мая

Заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Он спрогнозировал, когда в России произойдет пик заболевания. Максимальный подъем заболевания, по его словам, россиянам стоит ожидать в начале мая.
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Эксперт: Пик коронавируса в РФ наступит только в мае

Национальная служба новостей06:46

Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на майские праздники

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Эксперт сообщил, когда в России ожидается пик заболеваемости коронавирусом

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Эксперт рассказал, когда в России установится пик заболеваемости COVID-19

Газета.Ru05:24

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Профессор РАН рассказал, когда в России ждать пика заболеваемости COVID-19

News.ru05:04

Названы три условия исчезновения коронавируса в России

Lenta.ru05:54
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«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание

Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
Вести.Ru 06:03
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Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Скворцова назвала сроки выхода России из ситуации с коронавирусом

Москва, 8 апреля 2020, 15:12 — REGNUM Россия начнет выходить из эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, до начала июня 2020 года.
REGNUM 08:12
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В Екатеринбурге при обрушении строящейся школы пострадали рабочие

В Екатеринбурге рухнула опалубка перекрытия во время проведения строительных работ в одной из городских школ.
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Происшествия

В Казани пенсионерка умерла после кражи ее сумки с продуктами

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«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
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Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
RT на русском 08:20
Общество

Карантин в России может продлиться до июля

По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
31 канал Челябинска вчера в 11:47
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 06:57
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Россиянам могут ограничить вход в продуктовые магазины

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подготовила и согласовала в правительстве соответствующие рекомендации по ограничению входа в продуктовые магазины россиян, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
Вестник Кавказа 01:07
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Общество

Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных

В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.
РБК 07:28
Общество

Верховный суд уточнил правила карантина для судов

Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела.
Ведомости 08:42
Политика

В ВОЗ ответили на угрозу Трампа приостановить финансирование

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
Газета.Ru 08:31
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Свердловские власти помогут сохранить рабочие места 144 предприятиям

В настоящее время готовятся комплексные меры поддержки предприятий, вошедших в перечень — это, в первую очередь, меры, которые позволят сохранить на предприятиях рабочие места.
Уральский меридиан 06:45
Общество

В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
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Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
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Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»

Piter.tv вчера в 04:28
Экономика

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:11
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
РИА Новости 08:32
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Интерфакс 00:02
Общество

Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов

Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Нюша повторила образ Анджелины Джоли

Певица упомянула героя ленты «Мистер и миссис Смит» — на съемках этой картины у Анджелины Джоли и Брэда Питта завязался роман.
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Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
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Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
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Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
РИА Новости 08:03
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель вчера в 02:05
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