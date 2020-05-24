Коронавирус
RT на русскомПик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом. «Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье», — цитирует РИА Новости кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
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Москва и Подмосковье единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших одной-двух недель, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.РИА Новости21:53
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