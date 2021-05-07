Долгосрочная стагнация в нефтяной индустрии может принципиально изменить все основы российской экономики. С другой стороны, пик добычи нефти в России впервые прогнозировался еще в конце 2000-х, но с тех пор производство черного золота выросло на 10%.

С чего всё началось Пик нефти по-русски: добыче в России угрожает стагнация Согласно оценке Минэнерго, для поддержания устойчивого уровня добычи в России в перспективе до 2035 года требуется в период 2021–2035 годов прирастить запасы нефти в объеме не менее 10,4 млрд т. Среднегодовой прирост запасов в этот период должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза. Известия вчера в 17:02