ТАСС/. Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

с чего всё началось

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что пик коронавируса все еще не пройден. На сегодняшний день специалисты наблюдают лишь ускорение вспышки инфекции. Однако выхода на плато все еще ждать рано.

Пик пандемии коронавируса еще не достигнут, заявили в ВОЗ

Общество В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 1

Общество Кобзев поручил проверить законность выделения участков у Ершовского водозабора в Иркутске Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил проверить законность выделения земельных участков в частную собственность в районе Ершовского водозабора в Иркутске, сообщалось 7 июля на сайте правительства региона. 1

Политика Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами «Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news. 6

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Происшествия «Злые шутки» на сайте «Бессмертного полка» до суда доведут Все материалы в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительных заключений, после чего они поступят в суд, который и примет решение о том, чем обернутся для авторов их так называемые шутки. 16

Происшествия «Это должно прекратиться»: мэр Атланты решительно осудила всплеск насилия после убийства девочки (The New York Times, США) (The New York Times) Атланта уже несколько недель охвачена волнениями: убийство Брукса 12 июня спровоцировало беспорядки на улицах города, а некоторые представители полицейского департамента устроили свои собственные протесты после того, как двоим полицейским были предъявлены обвинения в связи с этим убийством.

Общество В России отмечается День семьи, любви и верности День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака. 1

Происшествия В Алтайском крае нашли двух утонувших в реке детей Спасатели МЧС обнаружили тела двух детей в реке Алей в городе Рубцовске Алтайского края и продолжают поиски третьего ребенка, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС региона.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 368

Происшествия Якутянка пыталась незаконно получить выплаты на детей Прокуратура Ленского района провела проверку по информации об отказе в назначении единовременных выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Авто Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.

Автоспорт Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault Раннее СМИ сообщали новость о том, что пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо может быть зачислен в состав "Рено".

Футбол Леонардо ответил на слова Жуниньо о Неймаре Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал слова технического директора «Лиона» Жуниньо Пернамбукано, который заявил, что Неймар переехал во Францию только из-за денег.