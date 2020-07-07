Коронавирус

Live24Live24Пик пандемии коронавируса еще не достигнут, заявили в ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что пик коронавируса все еще не пройден. На сегодняшний день специалисты наблюдают лишь ускорение вспышки инфекции. Однако выхода на плато все еще ждать рано.
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с чего всё началось

Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

ТАСС/. Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
ТАСС11:36

Подробнее о событии

Генеральный директор ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика

Эхо Москвы17:05

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

РИА Новости13:21

Глава ВОЗ предупредил, что пик пандемии коронавируса ещё не достигнут

RT на русском12:46

Глава ВОЗ фразой «мы явно не достигли пика» описал ситуацию с пандемией

РБК12:57

ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди

Российская газета12:13

Глава ВОЗ: Вспышка коронавируса ускоряется, пик пандемии не достигнут. Эксперты организации едут в Китай изучать происхождение COVID-19

Фонтанка.Ру11:57

Глава ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Газета.Ru11:49
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Общество

Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Народные новости 13:37
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Общество

В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер

Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:38
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Общество

Кобзев поручил проверить законность выделения участков у Ершовского водозабора в Иркутске

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил проверить законность выделения земельных участков в частную собственность в районе Ершовского водозабора в Иркутске, сообщалось 7 июля на сайте правительства региона.
ИрСити 20:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Политика

Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
6
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Общество

В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды

В Забайкалье с завтрашнего дня начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:12
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Происшествия

«Злые шутки» на сайте «Бессмертного полка» до суда доведут

Все материалы в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительных заключений, после чего они поступят в суд, который и примет решение о том, чем обернутся для авторов их так называемые шутки.
Вести.Ru 18:21
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Экономика

15 тысяч рублей получат предприниматели на профилактику коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому бизнесмены смогут получить субсидию, возмещающую расходы на профилактику пандемии коронавируса.
Live24 11:43
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 44 носителя коронавируса

REGNUM вчера в 22:21
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Шоу-бизнес

Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио

News.ru 21:32
Происшествия

«Это должно прекратиться»: мэр Атланты решительно осудила всплеск насилия после убийства девочки (The New York Times, США) (The New York Times)

Атланта уже несколько недель охвачена волнениями: убийство Брукса 12 июня спровоцировало беспорядки на улицах города, а некоторые представители полицейского департамента устроили свои собственные протесты после того, как двоим полицейским были предъявлены обвинения в связи с этим убийством.
ИноСМИ 08:25
Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
1
Происшествия

В Алтайском крае нашли двух утонувших в реке детей

Спасатели МЧС обнаружили тела двух детей в реке Алей в городе Рубцовске Алтайского края и продолжают поиски третьего ребенка, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС региона.
ТАСС 12:45
Игры

Не баг, а фича: фанат обнаружил в недавнем ролике Cyberpunk 2077 удивительное внимание к деталям

3DNews 10:42
Кино

Фильм «Байкал. Выжить любой ценой» победил на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе

IrkutskMedia 11:12
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Происшествия

Якутянка пыталась незаконно получить выплаты на детей

Прокуратура Ленского района провела проверку по информации об отказе в назначении единовременных выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
SakhaPress.ru 20:35
Авто

Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде

Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.
Evo-rus.com 07:00
Общество

Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
1
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
1,2K
Автоспорт

Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault

Раннее СМИ сообщали новость о том, что пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо может быть зачислен в состав "Рено".
CT news 16:36
Футбол

Леонардо ответил на слова Жуниньо о Неймаре

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал слова технического директора «Лиона» Жуниньо Пернамбукано, который заявил, что Неймар переехал во Францию только из-за денег.
Евро-футбол.ру 14:40
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
613
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
16
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Политика

Лидер группы «Ленинград» Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Mockva.ru 10:13
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Наука

В Samsung открыли материал для создания карты памяти нового поколения

Evo-rus.com 05:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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