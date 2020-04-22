с чего всё началось

К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения, – сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNBC.Песков добавил, что коронавирус представляет собой существенную угрозу для многих стран, это вызов для всех, а не только для Путина и России.

В Кремле назвали время пика эпидемии коронавируса в России

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