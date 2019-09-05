Футбол
Sport24.ruПике: «Месси имеет право покинуть „Барселону“, когда он захочет»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий каталонцев Лионель Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце этого сезона и покинуть клуб бесплатно.
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Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
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