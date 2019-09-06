Футбол

ЧемпионатЧемпионатПике: Месси заслужил право сам решать своё будущее

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси может расторгнуть контракт с каталонским клубом в конце каждого сезона.
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