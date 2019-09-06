Футбол
ЧемпионатПике: Месси заслужил право сам решать своё будущее
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси может расторгнуть контракт с каталонским клубом в конце каждого сезона.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Российская газета 07:19
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
Стало известно о травмах Памфиловой после нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.
Lenta.ru 10:11
Кино
Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»
Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Футбол
Верратти покинул расположение сборной Италии
Полузащитник сборной ИталииМарко Верратти покинул расположение команды.
Спорт-Экспресс 09:47
Происшествия
Неизвестный в центре Москвы заставил прохожего купить ему еды в McDonald’s, пригрозив избиением
Мужчина в центре Москвы под угрозой избиения купил незнакомцу еду в McDonald's на 1 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 06:39
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Происшествия
По факту обрушения здания в Подмосковье заведено уголовное дело
По факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Московской области возбуждено уголовное дело.
RT на русском 09:55
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Армия и оружие
В Мьянме заявили о планах купить истребители у России
Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
RT на русском 07:19
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Финансы
Глава ЦБ раскритиковала прогноз Минэкономразвития
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина раскритиковала «нереальный» прогноз Минэкономразвития РФ относительно потребительского кредитования и объяснила отличия в оценке будущей инфляции.
Новый День 08:38
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов
Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 04:12
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Политика
Лукашенко намерен загрузить «Дружбу» нефтью из Польши и Прибалтики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Польшей и Прибалтикой о поставке нефти на нефтепровод "Дружба", по двум ниткам которого в настоящий момент проходит российская нефть в страны Европы.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится»
Музыкант входил в составы ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».
Говорит Москва вчера в 12:54
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская предстала в образе молодой Брижит Бардо
Макияж, кстати, был соответствующим — кошачьи стрелки и нюдовая помада с персиковым подтоном — Бардо всегда делала макияж губ именно таким оттенком.
Wday.ru 06:27