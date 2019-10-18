Футбол
ЧемпионатПике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии
Завтра, 18 октября, запланирована общая забастовка. Пике и Дембеле из-за дисквалификации пропустят выездной матч 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром», который состоится 19 октября. У защитника перебор «горчичников», а форвард в предыдущем туре получил красную карточку.
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Гаджеты
Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей
Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 15:41
Общество
Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн
Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
Коммерсантъ 15:34
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 09:15
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Кино
Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»
Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° 14 октября в 20:19
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор
Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
REGNUM 02:11
Недвижимость
Ростислав Гольдштейн: Льготная ипотека на «вторичку» расширит для людей возможности выбора
По данным Минфина, за апрель-август 2019 года выдано около 14,4 тыс. льготных кредитов на 39,5 миллиарда рублей, что составляет 11% всего объема ипотеки, которую граждане берут на покупку нового жилья.
UssurMedia.ru 21:02
Космос
Космические корабли ставят паруса
Вечёрка вчера в 10:08
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Спорт
IBU не получал запрос на переход Подчуфаровой в сборную Словении
Международный союз биатлонистов (IBU) не получал запрос на переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении, сообщили в организации.
Спорт-Экспресс вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Филиппу Киркорову после шоу вместо цветов подарили гигантскую сёмгу
В Республике Коми фанаты после концерта Филиппа Киркорова преподнесли исполнителю огромную сёмгу, чем ошарашили его.
News.ru вчера в 16:17
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Хоккей
Игрок «Вегаса» Зыков сделал заявление по поводу своей дисквалификации
Ранее клуб сделал заявление по поводу дисквалификации Зыкова.
Газета.Ru 15:25
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон с подэкранной камерой в 2020 году
Компания Samsung готовится выпустить в 2020 году смартфон с камерой, расположенной под дисплеем.
News.ru 02:53
Кино
Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре
Съемки продолжения «Малефисенты» стартовали весной 2018 года. Трейлер к новому кинофильму появился спустя год.
Telesputnik.ru вчера в 05:23
Происшествия
Медведь напал на двух человек на Курилах
Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
РЕН ТВ 20:41
Авто
Toyota анонсировала небольшой электрокар
Электрокар ориентирован на то, чтобы обеспечить водителю мобильность в условиях урбанистической среды.
iReactor 12:09
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ вчера в 08:45
Космос
Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами
Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU 14:58
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45