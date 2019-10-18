Футбол

ЧемпионатЧемпионатПике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии

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Завтра, 18 октября, запланирована общая забастовка. Пике и Дембеле из-за дисквалификации пропустят выездной матч 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром», который состоится 19 октября. У защитника перебор «горчичников», а форвард в предыдущем туре получил красную карточку.
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