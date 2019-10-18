Футбол
ЧемпионатПике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии
Завтра, 18 октября, запланирована общая забастовка. Пике и Дембеле из-за дисквалификации пропустят выездной матч 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром», который состоится 19 октября. У защитника перебор «горчичников», а форвард в предыдущем туре получил красную карточку.
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Пике и Дембеле присоединятся к каталонской забастовке и не будут сегодня тренироваться
Бомбардир.рувчера в 18:29
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Газета.Ru вчера в 18:50
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В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Чемпионат вчера в 14:26
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Известия вчера в 06:13
Происшествия
На Курилах агрессивная медведица напала на двух рыбаков
Двое жителей курильского острова Кунашир госпитализированы с травмами, нанесенными медведицей, сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.
Российская газета вчера в 23:31
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Medvestnik.ru 15 октября в 06:07
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
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Армия и оружие
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Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
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RT на русском вчера в 01:07
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«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы
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Пятый канал вчера в 14:41
Политика
Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США
Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол
Вратарь «Спартака» Максименко высказался о ближайших матчах
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Общество
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Lenta.ru вчера в 05:08
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АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Происшествия
Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае
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Телеканал 360° вчера в 11:14