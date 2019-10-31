Футбол
Газета.RuПике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду. Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет приобрести Неймара, Килиана Мбаппе или Поля Погба.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:19, Вашингтон
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики
Глава офиса заявил, что он иногда советует Зеленскому перестать «читать Facebook и читать интернет», поскольку, по словам Богдана, там представлена искаженная информация.
Шоу-бизнес
Многодетная актриса Мария Шукшина оправдалась за скандал с эскортом
Популярна российская актриса театра и кино, дочь знаменитого писателя Василия Шукшина, Мария Шукшина недавно была замешана в скандале с эскортом, за что ей пришлось оправдываться в соцсети.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Происшествия
Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде
Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Авто
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования
На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Здоровье
Число врачей сократилось в 54 регионах России
Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Происшествия
Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде
По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
Общество
Стало известно, когда потеплеет в Москве
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Большинство россиян считает важным День народного единства
Почти 70% россиян считают, что важно отмечать День народного единства 4 ноября.
Спорт
Ubisoft планирует добавить кроссплей в свои игры
Ubisoft не сообщила о сроках и списке игр, которых коснется новая функция. Другие компании уже начали добавлять кроссплей в свои проекты.
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России.
Политика
«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года
Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
Политика
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине.
Общество
Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом
Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Политика
Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку
В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Общество
Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Футбол