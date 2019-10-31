Футбол

Газета.RuГазета.RuПике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его

Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду. Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет приобрести Неймара, Килиана Мбаппе или Поля Погба.
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Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара

Чемпионат04:02

Пике: «Игроки „Барселоны“ просили пересмотреть их контракты, чтобы клуб мог вернуть Неймара»

Sport24.ru03:41

Игроки «Барселоны» были готовы на пересмотр контрактов ради возвращения Неймара

Спорт-Экспресс04:22

Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара

Матч ТВ04:54

Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара

Sportbox.RU04:54

Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его

Газета.Ru04:36

Пике: «Мы были готовы пойти на понижение зарплаты ради трансфера Неймара»

Soccer.ru00:50
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Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
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Стало известно, когда потеплеет в Москве

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Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Большинство россиян считает важным День народного единства

Почти 70% россиян считают, что важно отмечать День народного единства 4 ноября.
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Ubisoft не сообщила о сроках и списке игр, которых коснется новая функция. Другие компании уже начали добавлять кроссплей в свои проекты.
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Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

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В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.
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