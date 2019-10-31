Футбол
Газета.RuПике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду. Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет приобрести Неймара, Килиана Мбаппе или Поля Погба.
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Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Гаджеты
Раскрыты характеристики флагманов Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro
Характеристики последнего накануне были полностью раскрыты благодаря регулятору. Также упоминалось о появлении модели Note 10 Pro.
Astera вчера в 13:49
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Политика
Владимир Путин посетит Будапешт
Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
ГЛАС.RU 29 октября в 11:51
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.
Профиль вчера в 16:56
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Общество
Счетная палата: деньги на поддержку кино выводили в офшоры
Банкротство в искусстве: картины, книги и кино Счётная палата рассмотрела пять реестров первичных оправдательных документов и установила, что 60% от сметной стоимости кинокартин направляются либо в зарегистрированную на Кипре организацию, либо в российские компании.
Право.ру 04:59
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Политика
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Взгляд.ру 07:49
Общество
Call of Duty: Modern Warfare стала самой продаваемой игрой 2019 года
Боевик уже успел стать самой продаваемой игрой 2019 года. За первые три дня с момента релиза игра принесла создателям $600 тысяч.
News.ru вчера в 08:39
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Технологии
Вывод на рынок новых продуктов потребовал от AMD увеличения расходов на маркетинг
Источник изображения: AMD Стало известно, например, что на направлениях вычислительных продуктов и графики выручка AMD за минувший квартал выросла на 36 %, и поставки усреднённой по типу продукции в натуральном выражении выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена реализации поднялась сразу на 40 %.
3DNews 07:10
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Происшествия
Тело солдата-срочника нашли в кабинете его командира под Калугой
В воинской части в Козельске Калужской области погиб 21-летний солдат-срочник Сергей Сафонов – его тело обнаружили в кабинете командира части.
Газета.Ru 07:36
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Политика
Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
РИА Новости вчера в 14:58
Экономика
Прибыль Сбербанка превзошла прогноз
Убыток Сбербанка от международного бизнеса за 9 месяцев 2019 г. составил 47,4 млрд руб. – против убытка в 3 млрд руб. за тот же период прошлого года (по МСФО).
Ведомости 08:04
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51
Культура
Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке
ТАСС 29 октября в 14:48
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Авто
Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen
Начался прием заказов на полноприводные минивэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в версиях длины L2 и L3 — 4959 и 5309 мм соответственно.
За рулем вчера в 10:01
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54