Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду. Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет приобрести Неймара, Килиана Мбаппе или Поля Погба.

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Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его

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