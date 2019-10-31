Футбол
Газета.RuПике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду. Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет приобрести Неймара, Килиана Мбаппе или Поля Погба.
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Космос
Далекий квазар рассказал о первых звездах во Вселенной
Наблюдая за квазаром в ранней Вселенной, астрономы обнаружили одно из самых удаленных от нас газовых облаков, которое показало удивительно современный химический состав, говорящий о том, что первые звезды в истории космоса начали формироваться очень быстро после Большого взрыва.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Фигурное катание
Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
Политика
В Чили отменили саммит АТЭС из-за протестов в стране
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Общество
Путин заявил об увеличении расходов на здравоохранение до 4,1% ВВП
В четверг, 31 октября 2019 года, во время встречи с общественными деятелями Калининградской области в Светлогорске глава российского государства заявил об увеличении расходов на здравоохранение до 4,1% ВВП.
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
Происшествия
Высокопоставленного сотрудника ГИБДД Петербурга обвинили во взятках
Следователи подтвердили задержание замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова.
Политика
Путин возмутился попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарок
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение.
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
Кино
Юэн МакГрегор годами боялся смотреть «Сияние» Кубрика, но сыграл в его сиквеле
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Армия и оружие
Турция передаст России 18 пленных сирийских военных
Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Политика