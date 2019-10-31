Футбол
Газета.RuПике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду. Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет приобрести Неймара, Килиана Мбаппе или Поля Погба.
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Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Единоборства
Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Политика
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Президент РФ получил регионам до 10 января разработать свои программы по модернизации первичного звена и принять их до 1 июля.
Политика
На Украине Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС
Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от «Нафтогаза Украины» и создание ее независимого оператора.
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Политика
Елизавета II подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов
Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Наука
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Происшествия
В Литве задержали разыскиваемого Украиной за ущерб в $60 млн чиновника
В столице Литвы задержан экс-чиновник из Украины, разыскиваемый за нанесение ущерба госпредприятию в размере 60 млн долларов.
Общество
Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России
Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Автоспорт
Утверждён регламент на сезон 2021 года
Всемирный совет по автоспорту единогласно утвердил технический и спортивный регламент на сезон 2021 года, когда Формула 1 серьёзно изменится.
Футбол
Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему голландский полузащитник Гус Тиль не сыграл в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
Здоровье
Число жертв вейпинга в США достигло 37 человек
Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 37, число заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Авто
В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.
Политика
Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании
В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Футбол