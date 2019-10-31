Футбол
Газета.RuПике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду. Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет приобрести Неймара, Килиана Мбаппе или Поля Погба.
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Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
RuNews24.ru 29 октября в 05:24
Общество
Электронные ПТС, тахографы для грузовиков — что изменится 1 ноября
С 1 ноября 2019 года запланирован переход на электронную форму ПТС.
Газета.Ru 17:06
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Общество
МФО запретили выдавать займы под залог жилья
Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Российская газета 11:40
Армия и оружие
США объяснили захват нефтяных полей в Сирии
Напомним, вице-президент США Майкл Пенс обещал не пустить на сирийские нефтяные поля не только ИГ*, но и Россию, Иран, а также правительственные силы самой Сирии.
Взгляд.ру вчера в 19:21
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Кино
BadComedian отреагировал на слова Мединского о «Джокере»
Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, прокомментировал слова министра культуры Владимира Мединского про нежелание снимать фильмы типа «Джокера» на бюджетные деньги.
ФедералПресс 07:50
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике
На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru 05:28
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» в Кубке и в четвертьфинале сыграет с ЦСКА
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Авто
В Латвии построили внедорожник Black Stallion для съемок в кино
Компанией Dartz Motorz был показан необычный 1000-сильный внедорожник Black Stallion, который построен на заказ для съёмок в кино.
Тарантас Ньюс 10:26
Культура
Ургант высмеял роспуск продюсерского центра Фадеева
В шоу «Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант пошутил над роспуском продюсерского центра MALFA Максима Фадеева.
Культуромания 04:05
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль вчера в 02:37
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях
Пятый канал вчера в 02:54
Армия и оружие
Асад заявил об отсутствии свидетельств ликвидации аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью местным телеканалам, что Дамаск никак не контактировал с американскими институтами по вопросу ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади.
Московский Комсомолец 15:38
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как лечить простуду подручными средствами
Настало время простудных заболеваний. В Роскачестве рассказали, как их можно предотвратить или быстро вылечить доступными средствами.
ToDay News Ufa вчера в 07:59
Общество
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Культура
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов
Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета 05:39
Общество
Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ 05:02
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости 15:39
Происшествия
Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде
По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Политика
Верховная Рада приняла закон для создания независимого оператора ГТС
Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года выделить независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
РИА Новости 12:22
Общество
В Москве таинственно пропала румынская певица INNA вместе с командой
Топовая румынская певица Елена Апостоляну, выступающая как INNA, бесследно пропала в Москве.
Российская газета 14:10
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском вчера в 09:38
Общество
Минфин введет налог для самозанятых еще в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 1 января 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов.
Русская Планета вчера в 11:29