Футбол

ЧемпионатЧемпионатПике прокомментировал очередную травму Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом». Встреча завершилась со счётом 2:1, но матч не смог доиграть капитан команды Лионель Месси, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе каталонцев.
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