Футбол
ЧемпионатПике прокомментировал очередную травму Месси
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом». Встреча завершилась со счётом 2:1, но матч не смог доиграть капитан команды Лионель Месси, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе каталонцев.
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Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
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Интерфакс 08:51
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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
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РИА Новости 09:40
Политика
Берлин получил послание Путина по РСМД
Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
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Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
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Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями
Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
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Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Политика
Песков рассказал, что в полицию нельзя бросать пластиковые стаканчики
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал случаи насилия против полиции и Росгвардии на несанкционированных акциях в Москве, сравнив правосудие в США и России.
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Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
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Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
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В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2»
Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv вчера в 03:20
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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Путин поручил кабмину следить за ходом отопительного сезона
Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров следить за ходом отопительного сезона и напомнил, что в некоторых регионах есть проблемы в этой сфере.
Известия 09:51
Армия и оружие
США развернут танковый батальон на границе Литвы с Белоруссией
Соединенные Штаты развернут у границ Белоруссии первый танковый батальон девятого полка первой дивизии национальной армии.
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Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца
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Певица Алла Пугачева нарисовала портрет своей младшей дочери Елизаветы Галкиной. Этот процесс запечатлел на камеру ее супруг Максим Галкин.
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