Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПиковый спрос на продукты в России пройден

Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко. В настоящее врем склады торговых точек и распределительные центры заполнены продуктами питания.
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Правительство оценило ситуацию с продуктами в России

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В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

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Абрамченко: Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден

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Ситуация с продовольствием в России остается стабильной

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Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
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Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
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Рубль падает на открытии торгов

Рубль на открытии торгов на Московской бирже падает по отношению к доллару и евро.
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«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

BFM.ru вчера в 19:20
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Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

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В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В описании приложения указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
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Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
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Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса

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