Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПиковый спрос на продукты в России пройден

Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко. В настоящее врем склады торговых точек и распределительные центры заполнены продуктами питания.
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Пиковый спрос на продукты в России пройден

Газета.Ru02:15

Ситуация с продовольствием в России остается стабильной

Российская газета01:00

Вице-премьер заявила об окончании пикового спроса на продукты

Известия01:21

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

ТАСС01:18

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

RT на русском01:18

Абрамченко: Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден

РЕН ТВ01:14

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

РИА Новости01:28
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Экономика

На американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
Lenta.ru 02:27
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Общество

В Дагестане введён домашний режим изоляции

Глава РД Владимир Васильев накануне подписал указ о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавируса.
Избербаш-инфо 02:46
Здоровье

Российские военные медики расширяют фронт борьбы с пандемией

«Тридцатого марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», – говорится в сообщении российского Министерства обороны.
Красная звезда вчера в 17:02
Авто

Subaru приостановит производство в Японии из-за коронавируса

Автоновости дня 02:16
Общество

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс вчера в 08:48
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса

В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Полит.ру 01:10
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Глава Хакасии объяснил, как людям передвигаться по улице

Напомним, с сегодняшнего дня в Хакасии действует режим самоизоляции для всех без исключения.
ИА Хакасия 01:27
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления вируса, опаснее COVID-19

В будущем может появиться инфекция, которая будет гораздо опаснее, чем COVID-19.
Профиль 02:06
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Общество

«Коммерсантъ» узнал об ограничениях на вывоз россиян из других стран

С 31 марта правительство резко ограничило прием аэропортами россиян, которые застряли за рубежом после приостановки авиасообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ».
Forbes 01:46
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 29 марта в 14:46
Экономика

МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей

МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Биатлон

Резцова пригрозила Губерниеву судом за слова о победах на допинге

Знаменитая в прошлом российская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова в свой адрес со стороны комментатора Дмитрия Губерниева, заявившего, что она приходила в эфир пьяной, несла чушь, а свои победы в спорте 30 лет назад завоевала с помощью допинга.
ProstoProSport 00:28
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Политика

Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России

Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
ТАСС вчера в 16:37
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Экономика

Меры по поддержке россиян в связи с пандемией вступают в силу сегодня

Еще в апреле чуть более чем на шесть процентов проиндексируют социальные пенсии.
Эхо Москвы 01:00
Здоровье

Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть COVID-19 еще до того, как была официально объявлена эпидемия.
Что происходит 02:26
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