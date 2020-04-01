Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПиковый спрос на продукты в России пройден

Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко. В настоящее врем склады торговых точек и распределительные центры заполнены продуктами питания.
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Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

ТАСС01:18

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

РИА Новости01:28

Вице-премьер заявила об окончании пикового спроса на продукты

Известия01:21

Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

РБК03:44

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

RT на русском01:18

Абрамченко: Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден

РЕН ТВ01:14

Ситуация с продовольствием в России остается стабильной

Российская газета01:00
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Общество

В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Крыму вводят карантин по коронавирусу

Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
REGNUM 03:25
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
ФАН 04:12
Экономика

Сегодня вступают в силу меры поддержки россиян в связи с пандемией

С 1 апреля в России начинают действовать различные нововведения, направленные на поддержку населения и бизнеса в связи с распространением коронавируса.
Live24 04:00
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

Ростуризм: Практически все организованные туристы вернулись в Россию

Почти все российские туристы по линии туроператоров вернулись в страну, сообщает пресс-службе Ростуризма.
Агентство Москва 04:40
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Политика

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс вчера в 08:48
Общество

В Челябинской области подтвердилось шесть новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтвердилось еще шесть случаев коронавируса.
Znak.com 02:06
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Мишустин: в РФ в сутки делают 36 тысяч анализов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тысяч проб, — сказал Мишустин, уточнив, что делается 36 тысяч анализов.
News.ru 04:20
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
Музыка

Little Big выступит на «Евровидении» в этом году, но в новом формате

В шоу внеконкурсного формата будут участвовать представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году.
Мойка78 02:10
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса

В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Полит.ру 01:10
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции

По мнению президента ФРИО Игоря Бухарова, после снятия карантина может не открыться до 90% заведений, а отрасль ждет период «великой депрессии».
Ведомости 02:01
Происшествия

В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса

В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 04:10
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Шоу-бизнес

Волочкова вышла под весенний снег в купальнике

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Газета.Ru вчера в 06:27
Общество

Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор

Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Live24 04:17
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Культура

Звёзды «Клиники» решили пересмотреть сериал и сделать об этом подкаст

News.ru 04:34
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
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