Коронавирус
Газета.RuПиковый спрос на продукты в России пройден
Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко. В настоящее врем склады торговых точек и распределительные центры заполнены продуктами питания.
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Общество
В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции
1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В Крыму вводят карантин по коронавирусу
Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
Экономика
Сегодня вступают в силу меры поддержки россиян в связи с пандемией
С 1 апреля в России начинают действовать различные нововведения, направленные на поддержку населения и бизнеса в связи с распространением коронавируса.
Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Ростуризм: Практически все организованные туристы вернулись в Россию
Почти все российские туристы по линии туроператоров вернулись в страну, сообщает пресс-службе Ростуризма.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Общество
В Челябинской области подтвердилось шесть новых случаев коронавируса
В Челябинской области за сутки подтвердилось еще шесть случаев коронавируса.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Мишустин: в РФ в сутки делают 36 тысяч анализов на коронавирус
По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тысяч проб, — сказал Мишустин, уточнив, что делается 36 тысяч анализов.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Музыка
Little Big выступит на «Евровидении» в этом году, но в новом формате
В шоу внеконкурсного формата будут участвовать представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году.
Кино
Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса
В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Общество
90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции
По мнению президента ФРИО Игоря Бухарова, после снятия карантина может не открыться до 90% заведений, а отрасль ждет период «великой депрессии».
Происшествия
В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса
В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Общество
Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор
Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.