Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко. В настоящее врем склады торговых точек и распределительные центры заполнены продуктами питания.

Пиковый спрос на продукты в России пройден

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