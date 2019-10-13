Автоспорт
REGNUMПилот «Феррари» Леклер оштрафован на 15 секунд на Гран-при Японии
Пилот команды автогонок серии «Формула-1» из Монако Шарль Леклер получил штраф на 15 секунд по итогам гонки Гран-при Японии. Об этом 13 октября сообщает autosport.com.
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Автоспорт
«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии
В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.
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В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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