Автоспорт

REGNUMREGNUMПилот «Феррари» Леклер оштрафован на 15 секунд на Гран-при Японии

Пилот команды автогонок серии «Формула-1» из Монако Шарль Леклер получил штраф на 15 секунд по итогам гонки Гран-при Японии. Об этом 13 октября сообщает autosport.com.
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