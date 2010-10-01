Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии. Леклер одержал вторую победу подряд, ранее 21-летний пилот из Монако победил на этапе в Бельгии, впервые в карьере выиграв этап "Формулы-1".

Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии

Спорт день за днем

Политика Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.

Общество Синоптики предупредили о смерчах на юге России На юге России в море ожидаются смерчи. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Единоборства Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.

Политика Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.

Происшествия В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

Фигурное катание Медведева упала при показе произвольной программы в Москве Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Шоу-бизнес Бывшая супруга Петра Чернышева прокомментировала болезнь Заворотнюк Известная российская фигуристка Наталья Анненко, которая приходится бывшей супругой нынешнему мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, считает, что он сделает все возможное для лечения нынешней жены.

Политика Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23% Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».

Кино Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе По сюжету, внук героини Сьюзан Сарандон устраивает в школе стрельбу, в которой погибает младший брат героя Мартелла.

Происшествия Два человека погибли в результате шторма в Крыму В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.

Технологии Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.

Политика Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Авто Ford обновил Taurus Vignale 2020 для китайского авторынка Автосалон в Чэнду, проходящий с 6 по 15 сентября, компания Ford хочет использовать для демонстрации некоторых новинок для китайского авторынка.