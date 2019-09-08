Автоспорт

МК-СпортМК-СпортПилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел

Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при. Второе место занял пилот "Мерседеса" Валтери Боттас, третьим пришел его партнер по команде - Льюис Хэмилтон.
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