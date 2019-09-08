Автоспорт
МК-СпортПилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при. Второе место занял пилот "Мерседеса" Валтери Боттас, третьим пришел его партнер по команде - Льюис Хэмилтон.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
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Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук (РАН), где проголосовал на выборах в Мосгордуму.
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В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
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Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
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В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Политика
Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
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Телепрограмма 02:42
Политика
Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
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Политика
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
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Кино
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Новая газета вчера в 14:52
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Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
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Квят высказался о сходе с гонки на Гран-при Италии
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Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
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Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
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Ярошик: «В „Лудогорце“ играют много наемников. Это будет непростое испытание для ЦСКА»
Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча армейцев против «Лудогорца» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sport24.ru 11:24