Автоспорт
МК-СпортПилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при. Второе место занял пилот "Мерседеса" Валтери Боттас, третьим пришел его партнер по команде - Льюис Хэмилтон.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Политика
Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов
Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
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Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
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Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Футбол
В матче лидеров ФНЛ «Торпедо» обыграло «Химки»
В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги встречались лидеры турнира «Торпедо» и «Химки».
Metaratings 13:27
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Как ранее сообщал News.ru, СМИ Нидерландов распространили информацию о просьбе властей страны к России передать Цемаха для участия в следствии по делу рейса MH17.
News.ru 06:29
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При попадании в серьезную аварию с большими повреждениями может даже встать вопрос о целесообразности проведения ремонтных работ.
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Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой
49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
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Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму
Восемь кандидатов от КПРФ лидируют в своих округах на выборах депутатов Мосгордумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы Общественного штаба по наблюдению за выборами.
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Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
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Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
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Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
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ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
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Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
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Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
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На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
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Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию
Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
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«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Политика
Памфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным
Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.
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Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Московский Комсомолец 14:12
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Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
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Российская газета 13:26
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
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