За 11 лет существования Ruffian Games выпустила лишь одну видную игру — Crackdown 2. Остальную часть своей жизни студия в основном помогала в производстве других проектов: Kinect Star Wars мультиплеера Crackdown 3 портировала Halo 3 и Halo 4 для сборника Halo: The Master Chief Collection (Xbox One) сейчас помогает в переносе Halo: The Master Chief Collection на РС.