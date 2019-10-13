Автоспорт
Говорит МоскваПилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Как отмечает РИА Новости, после гонки в Японии Боттас и Хэмилтон набрали 41 очко и стали недосягаемыми для ближайших конкурентов их Ferrari. Следующий этап «Формулы-1» пройдёт в Мексике с 25 по 27 октября.
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Создатели Crackdown 2 помогают Rockstar в разработке новых игр
За 11 лет существования Ruffian Games выпустила лишь одну видную игру — Crackdown 2. Остальную часть своей жизни студия в основном помогала в производстве других проектов: Kinect Star Wars мультиплеера Crackdown 3 портировала Halo 3 и Halo 4 для сборника Halo: The Master Chief Collection (Xbox One) сейчас помогает в переносе Halo: The Master Chief Collection на РС.
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