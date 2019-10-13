Автоспорт

Говорит МоскваГоворит МоскваПилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Как отмечает РИА Новости, после гонки в Японии Боттас и Хэмилтон набрали 41 очко и стали недосягаемыми для ближайших конкурентов их Ferrari. Следующий этап «Формулы-1» пройдёт в Мексике с 25 по 27 октября.
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Валттери Боттас
Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
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