Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО. Снятое из кабины видео опубликовано 18 апреля на YouTube-канале Fighterbomber, внимание на него обратила «Российская газета».

Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО

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