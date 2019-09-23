Общество
РИА НовостиПилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU. Юсупов поблагодарил за подарок, однако переезд пока не планирует.
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с чего всё началось
Ранее «URA.RU» сообщало, что экипажу «Уральских авиалиний», спасшему Airbus 321 от катастрофы, подарили квартиры в ЖК «Балтийский». Ключи от нового жилья пилотам и бортпроводникам рейса вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.URA.Ruвчера в 06:05
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Летчик-герой Юсупов не собирается переезжать в подаренную однушку
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