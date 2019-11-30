Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, в результате произошедшего погиб пилот.

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

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