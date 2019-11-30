Происшествия
ИзвестияПилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, в результате произошедшего погиб пилот.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
По факту крушения вертолета в Абрау-Дюрсо под Новороссийском возбуждено уголовное дело
Наша газета (Новороссийск)05:10
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Происшествия
Мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержана
Футбол
Виллаш-Боаш хочет, чтобы Золотой мяч достался Роналду
Оба игрока претендуют на Золотой мяч.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Здоровье
В США сокращается ожидаемая продолжительность жизни
По состоянию на 2016 год продолжительность жизни американцев составляла 78,9 лет. Уже спустя год этот показатель равнялся 78,6 лет.
Музыка
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров попрощался с одной из самых сильных участниц шоу "Голос" Миланой Рахмановой, которая была участницей его команды, на этапе поединков.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Политика
На Украине заявили о потере смысла существования страны
Украина "привязалась" к газовой трубе и забыла об истинном смысле своего существования, считает украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Армия и оружие
В Арктике впервые испытали ракету «Кинжал»
Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в российской Арктике по полигону Пембой, который расположен к северо-востоку от Воркуты.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Хоккей
Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Футбол
Леонарду Жардим: «Мы убиваем молодых игроков»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим считает, что современная подготовка молодых игроков губительна для их здоровья.
Шоу-бизнес
Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками
Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с аудиторией в соцсетях.
Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Происшествия
Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Футбол
Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
Космос
Американцы закончили работу над пассажирским космическим кораблем
Starliner был разработан компанией Boeing для NASA в рамках программы Commercial Crew, целью которой является отказ от сторонних космических кораблей.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.