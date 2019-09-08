Политика
Газета.RuПилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ. Он сообщил, что это произошло на рейсе из Москвы в Санкт Петербург, когда Путин торопился на встречу.
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Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
В Севастополе перепечатывают бюллетени на выборы
Накануне выборов в местный парламент КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней. — прим. ред.) образца 2017 года в Гагаринском и Ленинском районах при тестовых прогонах не считали информацию с бюллетеней.
Примечания вчера в 16:36
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина
Коммерсантъ 06:36
Автоспорт
Райкконен получит новый мотор и стартует с пит-лейн
Авария Кими Райкконена в финале квалификации не привела к повреждению силовой установки, однако из-за замены коробки передач он должен был стартовать 15-м.
F1news.ru 06:30
Единоборства
Александр Емельяненко назвал слабую сторону Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен выложил в своем личном аккаунте в Instagram видео, в котором назвал Хабиба «молодцом» и «чемпионом».
Вечерняя Москва 04:26
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Политика
Более 23% избирателей проголосовали в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 02:36
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма
Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
Политика Сегодня 06:59
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости вчера в 17:54
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Политика
ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России
8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.
ТАСС 01:57
Политика
Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя
В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Ведомости 05:39
Политика
Один из кандидатов в Мосгордуму пожаловался на вброс бюллетеней на участке в районе Перова
На избирательном участке 1538 Нижегородского района города Москвы наблюдатели зафиксировали вбросы бюллетеней.
Эхо Москвы 06:30
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона
Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
RT на русском 05:28
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Политика
Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:34