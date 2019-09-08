Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ. Он сообщил, что это произошло на рейсе из Москвы в Санкт Петербург, когда Путин торопился на встречу.

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Происшествия В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.

Политика Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17 Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика В Севастополе перепечатывают бюллетени на выборы Накануне выборов в местный парламент КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней. — прим. ред.) образца 2017 года в Гагаринском и Ленинском районах при тестовых прогонах не считали информацию с бюллетеней.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Автоспорт Райкконен получит новый мотор и стартует с пит-лейн Авария Кими Райкконена в финале квалификации не привела к повреждению силовой установки, однако из-за замены коробки передач он должен был стартовать 15-м.

Единоборства Александр Емельяненко назвал слабую сторону Хабиба Нурмагомедова Спортсмен выложил в своем личном аккаунте в Instagram видео, в котором назвал Хабиба «молодцом» и «чемпионом».

Общество Падение крана на дом в Канаде попало на видео Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Политика Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Баскетбол Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.

Политика ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России 8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.

Политика Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Шоу-бизнес Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.

Политика Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Кино Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.