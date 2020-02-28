Происшествия
Российская газетаПилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб
В Наримановском районе Астраханской области спасатели обнаружили место крушения вертолета. По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
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Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
Армия и оружие
Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33
Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Происшествия
Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех
Три человека скончались от химических ожогов, полученных в банном комплексе в Москве.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Происшествия
В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
Пять человек, которые контактировали в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу, вирус у них не выявлен, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»
Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Шоу-бизнес
38-летняя звезда Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции
13 февраля Елена Борщева рассказала о проблемах со здоровьем. 38-летняя юмористка обратилась к врачам, которые обнаружили у нее грыжу.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
Илон Маск назвал самолёт, которые «не оставит шансов» истребителю F-35
Американский истребитель F-35 не получит ни единого шанса в бою против дистанционно управляемого беспилотника, написал 29 февраля основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Здоровье
На Кубани 70 человек находятся под подозрением на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на Кубани порядка 70 человек находятся под непрерывным наблюдением медиков.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Теннис
Мария Шарапова заявила о завершении спортивной карьеры
Известная теннисистка Мария Шарапова решила завершить свою спортивную карьеру.
Футбол
Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко
Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Армия и оружие
Удары российского Су-24 по турецкой армии в Идлибе попали на видео
На видеозаписи представлены удары российскими Су-24, однако, как утверждают источники, в проведении ударов также приняли участие и истребители-бомбардировщики Су-34.
Политика
Глава МИД Украины заявил о возможности переноса «нормандской встречи»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок.
Фигурное катание
Губерниев начнет комментировать фигурное катание
Скандальный комментатор «Матч-ТВ» по биатлону Дмитрий Губерниев встал на коньки и обещал начать комментировать фигурное катание.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа
Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Футбол
Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм
Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.