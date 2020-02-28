В Наримановском районе Астраханской области спасатели обнаружили место крушения вертолета. По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.

Политика Власти Украины отказались праздновать День Победы На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».

Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем Пять человек, которые контактировали в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу, вирус у них не выявлен, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Происшествия Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Общество Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Экономика Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Футбол Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".

Политика Глава МИД Украины заявил о возможности переноса «нормандской встречи» Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок.

Фигурное катание Губерниев начнет комментировать фигурное катание Скандальный комментатор «Матч-ТВ» по биатлону Дмитрий Губерниев встал на коньки и обещал начать комментировать фигурное катание.