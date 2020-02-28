Происшествия
КоммерсантъПилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС. «Интерфакс» и ТАСС отметили, что за его штурвалом мог находиться владелец компании «Аэросоюз Волгоград» Виктор Климочкин.
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Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Наука
Мотыльки спасаются от хищников благодаря звукоизоляции
Ученые заявили, что насекомые используют их как звукоизоляцию.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Экономика
Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР
Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Футбол
Суарес выразил надежду, что «Барселона» продлит с ним контракт
Армия и оружие
Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали
Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины
В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Здоровье
Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта
Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Общество
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Политика
Стрингера МИА «Россия сегодня» задержали в ЛНР
В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе
Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Политика
Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Политика
Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта
Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
Хоккей
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.
Шоу-бизнес
Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе
Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.