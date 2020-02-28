Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб

В Наримановском районе Астраханской области спасатели обнаружили место крушения вертолета. По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
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Под Астраханью нашли обломки разбившегося вертолёта

Канал 7+вчера в 23:35

Найден разбившийся под Астраханью вертолет, пилот погиб

Интерфаксвчера в 17:54

Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб

ТАССвчера в 18:03

МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью

РИА Новостивчера в 17:51

Пилот разбившегося в Астраханской области вертолёта найден погибшим

Астрахань FMвчера в 18:17

В Астраханском МЧС подтвердили гибель пилота рухнувшего вертолета

Пункт Авчера в 22:32

В степи под Астраханью упал вертолет

Арбузвчера в 12:14
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Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

РИА Новости вчера в 14:06
Армия и оружие

США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Известия 01:03
Происшествия

В Подмосковье горит овощной склад

В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
Вести.Ru 00:55
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

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В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Общество

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ТАСС 00:06
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета вчера в 08:56
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия вчера в 10:10
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За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

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Газета.Ru вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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Происшествия

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Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
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Касьянов день: что запрещено делать 29 февраля

Сегодня православные вспоминают Касьяна. Этот день считался самым страшным в високосном году, даже демоническим.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Общество

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Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз - ночью предположительно ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Полиция сообщила о поджоге Лионского вокзала в Париже

В Париже около железнодорожного вокзала Гар-де-Лион, вспыхнул пожар. Все находящиеся на станции люди были эвакуированы.
Газета.Ru вчера в 14:37
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru вчера в 18:46
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»

Газета.Ru вчера в 21:51
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
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Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия вчера в 14:42
Армия и оружие

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Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 27 февраля в 11:48
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
Происшествия

Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Вечерняя Москва 27 февраля в 23:10
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