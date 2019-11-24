Происшествия
РИА НовостиПилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону
Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК. После приземления пилота сразу передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.
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По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота
Независимая газета04:45
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