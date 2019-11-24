Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК. После приземления пилота сразу передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

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