Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО. Соответствующий ролик выложили на Youtube-канале Fighterbomber.

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

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