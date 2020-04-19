Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО. Соответствующий ролик выложили на Youtube-канале Fighterbomber.
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Пилот МиГ-31 ВКС России снял встречу в небе с истребителем НАТО

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Видео: МиГ-31 помахал F-16, тот на всякий случай отошел

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
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Кокорин объяснил, почему удалил фото Путина из Instagram

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Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
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В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

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Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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