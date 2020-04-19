Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО. Соответствующий ролик выложили на Youtube-канале Fighterbomber.

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Происшествия В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение. 51

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 438

Общество Россияне массово поехали в Крым Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона. 748

Наука Датские химики превратили пекарские дрожжи в фабрику психоделиков Датские химики описали метод получения псилоцибина из Saccharomyces cerevisiae, пекарских дрожжей, без дорогостоящих химикатов.

Гаджеты ASUS показала ноутбук на AMD Ryzen 4000 Некоторое время назад компания AMD официально представила свой новый мобильный процессор AMD Ryzen 4000, который будут использовать в ноутбуках.

Политика Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой. 428

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 823

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 598

Шоу-бизнес Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной. 11

Общество Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 107

Киберспорт Рейтинг Fallout 76 в Steam неожиданно стал положительным После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов. 14

Общество Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса. 158

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,6K

Политика Тактику борьбы с коронавирусом в Беларуси оценил Лукашенко Как сообщил портал БЕЛТА, Лукашенко заявил, что пока власти страны не допустили ошибок в ходе борьбы с распространением коронавируса. 11