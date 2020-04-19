Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик опубликован на ютьюб-канале Fighterbomber. На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО. В подписи к видео не сказано, когда случился инцидент.
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Пилот российского истребителя опубликовал видео встречи с американским F-16

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Видео: МиГ-31 помахал F-16, тот на всякий случай отошел

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Пилот МиГ-31 ВКС показал на видео встречу с истребителем НАТО

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Пилот МиГ-31 ВКС России снял встречу в небе с истребителем НАТО

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Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с F-16

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Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО

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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Общество

В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения

Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
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Летом маленькому Рафаэлю исполнится уже четыре года, однако общественность до сих пор не знает, как выглядит сын певицы и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова.
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Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Футбол

Руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон

Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании (RFEF) и Высший спортивный совет (CSD) договорились доиграть сезон чемпионата Испании, сообщает Marca.
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Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
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Общество

В США прошли массовые протесты против карантина

В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
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Здоровье

В Пермском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до 198

Общее число заболевших в Пермском крае увеличилось на 28 случаев, до 198, среди заразившихся все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, подавляющее большинство новых пациентов с коронавирусом заразились на территории региона, указано в официальном телеграм-канале региональных властей, посвященном борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:16
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Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
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Общество

В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
РБК 04:15
Происшествия

На Урале жительница Асбеста оштрафована за фейки о коронавирусе

Административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации был составлен в отношении 52-летней жительницы Асбеста.
REGNUM 09:48
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Политика

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве составило 60%

Почти 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов заболевания.
Известия 02:19
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Шоу-бизнес

Тимати дерзко ответил на вызов Насти Ивлеевой

Накануне Тимати ответил на дерзкий вызов Анастасии в не менее дерзкой манере.
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Общество

Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май

Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 вчера в 01:41
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Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае выросло до 72

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное.
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Игры

Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam

Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 17 апреля в 07:21
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В метрах от куличей: как магнитогорцы встретили Светлую Пасху

Приносят все то же самое - яйца, творожные Пасхи, куличи.
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Путешествия

В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Российская газета вчера в 11:36
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Оперштаб скорректировал данные по Москве и области

За минувшие сутки в Москве подтверждено 3 тысячи 570 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Экономика

Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
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Общество

Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
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Общество

Составлен портрет малолетнего преступника в России

Сотрудники Университета прокуратуры составили криминологическую характеристику типичного малолетнего преступника в России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Lenta.ru 08:00
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
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Здоровье

В Коми еще 11 человек выздоровели от коронавируса

За последние сутки снято с медицинского учёта шесть человек.
КП - Сыктывкар 09:50
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Общество

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
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Наука

Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма

«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38
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Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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