Ролик опубликован на ютьюб-канале Fighterbomber. На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО. В подписи к видео не сказано, когда случился инцидент.

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