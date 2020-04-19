Армия и оружие
РИА НовостиПилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
Ролик опубликован на ютьюб-канале Fighterbomber. На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО. В подписи к видео не сказано, когда случился инцидент.
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Общее число заболевших в Пермском крае увеличилось на 28 случаев, до 198, среди заразившихся все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, подавляющее большинство новых пациентов с коронавирусом заразились на территории региона, указано в официальном телеграм-канале региональных властей, посвященном борьбе с распространением инфекции.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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