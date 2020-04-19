После «приветствия» пилот самолета НАТО уходит в сторону. В ролике видно, что российский Миг-31 сопровождает стратегический бомбардировщик, по всей видимости — Ту-95МС. Время и место сближения в информации к видео не указано.

Пилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО

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