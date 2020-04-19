Армия и оружие
ИА Красная ВеснаПилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО
После «приветствия» пилот самолета НАТО уходит в сторону. В ролике видно, что российский Миг-31 сопровождает стратегический бомбардировщик, по всей видимости — Ту-95МС. Время и место сближения в информации к видео не указано.
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Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
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Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией
Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса.
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Общество
Чубайс предупредил о «душераздирающем» периоде пандемии в России
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что пик эпидемии коронавируса в РФ наступит примерно через 10-15 дней.
Московский Комсомолец 12:03
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Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19:11
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20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс 09:26
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Джеймс Ганн назвал «Ночной дозор» Бекмамбетова в числе любимых боевиков
Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.
Российская газета 07:56
Армия и оружие
США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
REGNUM 20:38
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Общество
В Нью-Йорке разрешили браки по видеосвязи
Ранее некоторые пары, у которых из-за коронавируса отменились свадьбы, проводили онлайн-церемонии для друзей и родственников, но теперь подобная практика получила официальное признание со всеми сопутствующими плюсами в виде выдачи свидетельства.
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Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде
Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 20:16
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России
Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются.
Piter.tv вчера в 12:55
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Модель сидит дома с тремя дочерями - Ариелой (8), Леей (5) и Майей (2), а также маленьким сыном Давидом, которому исполнилось 2 месяца.
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Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
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Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
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Газета.Ru 21:37
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Третий случай смерти от коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Хабаровском крае.
ИА Красная Весна 16 апреля в 23:52
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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru 22:33
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Вирусолог объяснил низкий уровень смертности в России от коронавируса
Директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса.
Рифей-Пермь 03:36
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
Эксперты предположили, что снижение расходов на ЖКХ может быть связано с тем, что люди стали больше экономить, а увеличение трат на электроэнергию — с ростом тарифов.
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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
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Daily Express: советские исследователи обнаружили жизнь на Венере
Южный Федеральный 22:17
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Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
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Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
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«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Футбол
РПЛ назвала примерные сроки возобновления чемпионата России
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предварительно планирует возобновление чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля, сообщается на сайте лиги.
Rambler News Service 11:28
Общество
Западная промышленность отказывается от производства в Китае
Китай же в свою очередь предупреждает - уйдя с рынка, вернуться назад западные компании уже не смогут.
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Глава ВТБ рассказал, как долго продлится карантин в связи с пандемией коронавируса
Судя по опыту Европы и США, плато сохраняется долго, считает Андрей Костин.
Вести.Ru 18:36
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02