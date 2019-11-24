Происшествия
ВедомостиПилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону
Пилоту самолета, летевшего из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе. После того как лайнер экстренно сел в Ростове-на-Дону, пилот умер. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
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По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота
Независимая газета04:45
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