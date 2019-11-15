Происшествия
RT на русскомПилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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с чего всё началось
Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.КТВ-Луч13 ноября в 12:19
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Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров
КТВ-Луч13 ноября в 12:19
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
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