Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.

с чего всё началось

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

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