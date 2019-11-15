Происшествия

RT на русскомRT на русскомПилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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с чего всё началось

Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.
КТВ-Луч13 ноября в 12:19

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Пилот севшего в кукурузном поле A321 перестал представляться пассажирам

Газета.Ru06:12

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новостивчера в 21:05

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

RT на русском02:20

Пилот севшего в поле А321 объяснил решение не представляться пассажирам

РБКвчера в 23:11

Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 скрывает свое имя от пассажиров из-за ажиотажа

ТАСС02:31

Летчик-герой Юсупов объяснил, почему стал скрывать имя от пассажиров

URA.Ruвчера в 15:02

Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

КТВ-Луч13 ноября в 12:19
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В Москве пропала актриса Мария Стерникова

MedikForum.ru 06:54
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Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

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В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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Lenta.ru 07:05
Авто

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За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс 02:15
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru вчера в 10:00
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Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Известия 06:46
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Музыка

Бузова пообещала спеть на «Евровидении»

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Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве

Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
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Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
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Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
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Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

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Биатлонистка Миронова выиграла контрольный спринт на сборах в Тюмени

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Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
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В РУСАДА обнаружены «оборотни-махинаторы»

«Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить "оборотней" в своей организации», — заключили в комиссии.
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В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц

Вести.Ru 07:58
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
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