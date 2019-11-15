Происшествия

RT на русскомRT на русскомПилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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с чего всё началось

Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.
КТВ-Луч13 ноября в 12:19

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Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 скрывает свое имя от пассажиров из-за ажиотажа

ТАСС02:31

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

RT на русском02:20

Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

КТВ-Луч13 ноября в 12:19

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ruвчера в 22:51

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новостивчера в 21:05

Летчик-герой Юсупов объяснил, почему стал скрывать имя от пассажиров

URA.Ruвчера в 15:02

Пилот севшего в поле А321 объяснил решение не представляться пассажирам

РБКвчера в 23:11
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Энергетика

Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Ореанда-Новости 05:05
Наука

Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии

Группа американских ученых из Школы медицины университета в Бостоне обнаружила, что дыхательные упражнения и йога способны за короткое время облегчить симптомы депрессии и тревоги.
БИЗНЕС Online вчера в 02:25
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью

После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.
Вести.Ru 04:59
Происшествия

Рок-певицу Садыкову нашли мертвой вместе с матерью

Газета.Ru 05:09
Происшествия

В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Наука

Учёные создали подобие голографического проектора из «Звёздных войн»

Для общения на расстоянии в «Звёздных войнах» использовался специальный голографический проектор, который мог воссоздавать 3D-копию собеседника.
Ferra вчера в 10:30
Общество

Правительство Италии объявило режим ЧП из-за наводнения в Венеции

Итальянское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за наводнения в Венеции.
News.ru вчера в 14:41
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия вчера в 18:19
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Политика

В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости 12 ноября в 19:08
Энергетика

Капитализация Chesapeake Energy рухнула до 25-летнего минимума

Акции Chesapeake Energy просели ниже $1, достигнув минимальной цены более чем за 25 лет.
Вести.Финанс 13 ноября в 05:10
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Общество

Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН

Накануне выборов глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за высокого среднего возраста академиков и допустил изменение устава академии.
РБК 03:54
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

В соответствии с европейским энергетическим законодательством компания — оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ.
РБК 05:15
Политика

Джонсон заявил, что следов вмешательства РФ в выборы Британии нет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 15 ноября, в радиоэфире Би-би-си заявил об отсутствии следов вмешательства России в избирательные процессы Британии.
РЕН ТВ 05:22
Политика

В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт 13 ноября в 10:59
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Общество

Пожилая женщина «упала в ноги» к Дмитрию Медведеву под Барнаулом

IrkutskMedia вчера в 10:30
Происшествия

СКР: пилот разбившегося в Казани Boeing летал по поддельным документам

BFM.ru вчера в 06:19
Общество

Россиян не планируют штрафовать за отказ от переписи

Перепись населения, напомню, должна пройти в России в следующем году.
Эхо Москвы 05:03
Футбол

Головин не сыграет в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
Sports.ru 05:24
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Интерфакс вчера в 10:05
Общество

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
Финансы

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 13 ноября в 11:19
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