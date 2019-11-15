Происшествия

RT на русскомRT на русскомПилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.
КТВ-Луч13 ноября в 12:19

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Пилот севшего в кукурузном поле A321 перестал представляться пассажирам

Газета.Ru06:12

Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 скрывает свое имя от пассажиров из-за ажиотажа

ТАСС02:31

Летчик-герой Юсупов объяснил, почему стал скрывать имя от пассажиров

URA.Ruвчера в 15:02

Пилот севшего в поле А321 объяснил решение не представляться пассажирам

РБКвчера в 23:11

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новостивчера в 21:05

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

RT на русском02:20

Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

КТВ-Луч13 ноября в 12:19
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Происшествия

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Коллекция карликовых свиней уничтожена в зоопарке "Сказка" в Крыму из-за претензий местных ветеринаров, заявил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
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